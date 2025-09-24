В МВД опровергли ограничения в отношении машин с правым рулем

МВД заявило, что ужесточения каких-либо требований в отношении владельцев машин с правым рулем даже не рассматриваются. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, такие инициативы МВД не выдвигало и не поддерживает.

© Российская Газета

Напомним, что ранее глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к правительству с предложением разработать набор "регуляторных или ограничительных" мер для поэтапного отказа от праворульных автомобилей. В России насчитывается более 3,5 миллиона таких машин, их число продолжает расти, большинство из них зарегистрировано на Дальнем Востоке. Андрей Кутепов в своем предложении ссылается на данные о росте числа аварий с участием машин с правым расположением руля.

Какие меры могут быть? Полный запрет на ввоз праворульных машин. Такая возможность есть. И достигается регуляторными методами. Второй вариант: введение повышенных пошлин на такие авто. Есть множество других вариантов, но пока они не соответствуют действующим законам.

Как пояснила Ирина Волк, дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления в настоящее время ведомством не разрабатываются и не планируются.

Что предлагал глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов? Он считает "целесообразным принять меры" по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на "более безопасные" транспортные средства.

Однако пока еще никто не доказал, что автомобили с правым рулем более опасны, чем с левым. Статистика не бьется. Согласно данным МВД, в 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП.

Как поясняет Ирина Волк, изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях.

Предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительной работы с водителями и совершенствование качества их подготовки. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. Ни о каких запретах в этой сфере в проекте стратегии речи не идет.

МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей.

Стоит напомнить, что 20 лет назад праворульные машины вовсе пытались запретить. Не получилось. Для принятия таких решений надо разговаривать с жителями Владивостока, Хабаровска и даже Новосибирска. У которых просто нет возможности сменить то, на чем они ездят, на то, что хотят чиновники. Ведь не чиновники возмещают разницу в цене.