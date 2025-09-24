BMW проводит испытания нового электрического X7

Фото нового тестового прототипа BMW X7 указывают на то, что компания планирует перевести свой флагманский кроссовер на электрическую тягу. Портал CarScoops, опубликовавший шпионские снимки машины, сообщает, что автомобиль не издавал типичных для ДВС звуков даже при ускорениях. Согласно предварительным данным, компания из Мюнхена планирует выпустить эту электрическую модель на рынок уже в 2027 году.

Бензиновая и электрическая версии X7 с кодовым обозначением G67 основаны на одной платформе, поэтому различия в дизайне между ними будут минимальными. Согласно шпионским снимкам, следующее поколение кроссовера сохранит большую решетку радиатора и двухуровневую систему освещения.

Однако iX7 получит некоторые интеллектуальные информационно-развлекательные и электрические системы, аналогичные своему младшему брату iX3, - в частности, аккумуляторы с усовершенствованными ячейками и передовые электромоторы. Предполагается, что силовая установка может развивать мощность до 800 лошадиных сил в версии M70. Также BMW iX7 получит флагманскую модификацию с 900-сильным силовым агрегатом, которая будет представлена придворным ателье Alpinа.

