Новая мощная версия популярного Skoda Kodiaq выйдет на рынок в этом году

Флагманский кроссовер Skoda Kodiaq RS нового поколения будет представлен в Австралии в ноябре текущего года. Автомобиль оснастили 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Эта мощность сопоставима с Volkswagen Golf GTI, однако крутящий момент у Kodiaq RS на 30 Нм выше.

Кроссовер представлен с полным приводом и 7-ступенчатой коробкой DSG, что позволило уменьшить время разгона до 100 км/ч на 0,3 секунды по сравнению с предыдущей моделью – теперь оно составляет 6,3 секунды.

К внешнему облику нового Kodiaq RS применен более агрессивный дизайн, включая 20-дюймовые диски, красные тормозные суппорты, двойные выхлопные патрубки и черные отделочные элементы.

Также в число доступных опций входят матричные LED-фары, система безключевого доступа и электропривод задней двери.