В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в день

В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается штрафовать водителей без ОСАГО только один раз в день, если камеры фотовидеофиксации зафиксировали более одного нарушения в сутки.

Законопроект подготовлен группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Необходимость документа законодатели объяснили мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию с применением специальных технических средств.

В правительстве законопроект поддержали, но обратили внимание на необходимость установить отлагательный срок вступления в силу, чтобы завершить модернизацию специального программного обеспечения "Паутина". Авторы инициативы считают, что новые нормы могут заработать с 1 сентября 2026 года.