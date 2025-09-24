Omoda C3 сняли на фото: новинку привезут в Россию

В следующем месяце состоится официальная премьера новой модели бренда Omoda - кроссовера С3, который станет самым младшим в линейке. Новые фото автомобиля, как предполагается, уже в серийном исполнении и некоторые детали о технической начинке опубликовали "Китайские автомобили".

© Российская Газета

"Городской SUV получит уникальный цвет кузова, гоночный комплект и гибридную силовую установку", - сообщил источник.

Новинка интересна для российского рынка тем, что в 2026 году должна пополнить линейку Omoda в РФ.

Известно, что Omoda C3 - ближайший родственник Jaecoo J5, еще одного "паркетника", который Chery готовит для России.

Длина Omoda C3 составляет около 4,2 метра, а в будущем кроме гибридной версии появятся модификации на "чистом" ДВС и электрическая.

Ранее "РГ" рассказывала, что в России началось производство Omoda C7 на мощностях "Автотора" в Калининграде.