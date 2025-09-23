Китай находится в ожидании трёх премиальных новинок от Exeed

Как стало известно редакции Quto, с 16 по 21 октября бренд Exeed организует третий саммит для своих клиентов, в рамках программы которого пройдёт представление последних технологических достижений компании в сегменте премиальных автомобилей. Центральным событием станет презентация трёх новых моделей для глобального рынка.

Это полностью обновлённый Exlantix MX с двухлитровым турбированным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель оснащена 23 системами помощи водителю (ADAS), что значительно повышает безопасность вождения и снижает утомляемость водителя за рулём.

Модель Exlantix E01 позиционируется как флагманский седан C-класса нового поколения с большим запасом хода и лучшим в своем классе коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,239. Модель оснащена передней подвеской с двойными поперечными рычагами и задней пятирычажной подвеской в сочетании с адаптивными амортизаторами CDC, что гарантирует плавность хода и маневренность.

Среднеразмерный внедорожник Exlantix E02 поражает динамикой. Так, разгон до 100 километров в час занимает всего 5,4 секунды. Его запас хода в гибридном режиме превышает 1 400 километров. При длине 5 180 миллиметров и колёсной базе в 3 100 миллиметров, внутри салона нашлось место для шести регулируемых сидений и вместительного 9,2-литрового холодильника.

Кроме этого на трассе Shanghai Tianma Circuit бренд Exeed проведёт тест-драйв с участием девяти моделей Exlantix. Будет протестирована работа четырёхмоторной системы полного привода в сочетании с подвеской уровня Maybach, включая возможность разгона до 100 километров в час за 3 секунды.