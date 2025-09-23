На российском рынке появится новый полноприводный и мощный кроссовер

6В ближайшее время на российском рынке состоится премьера нового кроссовера Soueast S06, как сообщила заместитель генерального директора компании «Джетур Мотор Рус» Оу Хао. Эта модель является обновлённой версией популярного в России кроссовера Jetour Dashing.

© За рулем

Бренд Soueast официально начал свою деятельность в России год назад и на данный момент предлагает две модели – S09 и S07. Оу Хао отметила, что выход младшей модели S06 – вопрос ближайшего времени. Кроссовер уже доступен в Китае и на некоторых международных рынках. Российским покупателям будут предложены разнообразные комплектации, включая варианты как с передним, так и с полным приводом.

Soueast S06 уже прошёл процесс получения декларации соответствия для России, что является ключевым шагом для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Модель будет оснащена двумя бензиновыми двигателями: базовым 1,5-литровым, развивающим мощность 156 л.с. и работающим с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также более мощным 1,6-литровым, имеющим мощность 197 л.с. и сочетанием с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Кроме того, в международной линейке представлена гибридная версия Soueast S06 DM с силовой установкой мощностью 360 л.с., запасом хода на электричестве до 114 км и средним расходом топлива 4,9 л/100 км. Размеры кроссовера составляют 4616×1910×1690 мм, колесная база – 2720 мм, а клиренс – 190 мм. Оу Хао считает, что запуск S06 в России поможет бренду занять новую нишу в сегменте компактных кроссоверов, привлечёт новых клиентов и расширит дилерскую сеть.