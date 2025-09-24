Как часто в РФ ремонтируют машины

Эксперты сервиса «Авито» провели исследование с целью узнать, какую сумму за год тратят жители России на поддержание своих машин в рабочем состоянии. Выяснилось, что ежегодно автомобилисты на эти цели расходуют в среднем 29 тысяч рублей.

Среди всех выделяется группа самых молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет. Их затраты оказались существенно выше — около 35 тысяч рублей в год, что превышает средний показатель на 20%. Именно среди них наиболее высока доля тех, кто ежегодно вкладывает в техническое состояние своей машины более 50 тысяч рублей (21% против 13% в среднем по стране).

Большинство автовладельцев (75%) придерживаются превентивного подхода и посещают автосервис минимум один раз в год, независимо от наличия неисправностей. Остальные 25% предпочитают действовать по обстоятельствам и обращаются за ремонтом только в случае конкретной поломки. В целом же по стране машины попадают на обслуживание в среднем шесть раз за год. Но молодые люди в возрасте 18–24 лет делают это почти в два раза чаще, а именно 11 раз в год.

Что касается выбора места для обслуживания, то безоговорочное лидерство у независимых автосервисов — их выбирают 39% респондентов. Каждый пятый (21%) остаётся верен официальным дилерским центрам. Полностью полагаются на собственные силы лишь 3% автовладельцев, пишут «Известия».

Наиболее частая причина визита в мастерскую — плановое техническое обслуживание или замена расходных материалов (44%). В рамках такого визита 53% клиентов обычно меняют моторное масло и фильтры, 45% занимаются сезонной сменой и балансировкой колёс, а 43% проводят диагностику и осуществляют небольшой ремонт по её итогам.

Однако каждый четвёртый (25%) владелец приезжает в сервис преимущественно тогда, когда что-то уже сломалось. Среди молодых по возрасту водителей таких 30%. Чаще всего в машинах требуется ремонт элементов подвески, амортизаторов или рулевого управления (31%). На втором месте по частоте — работы с тормозной системой (17%), а далее следуют неисправности электрооборудования (16%) и системы кондиционирования (13%). Ремонт двигателя становится необходимостью для 12% обратившихся.

При возникновении неполадок 40% россиян сразу отправляются в автосервис. Четверть опрошенных (25%) сначала консультируются с друзьями или знакомыми, разбирающимися в технике. Причём это очень популярно среди молодёжи (30%). Каждый пятый (20%) сначала пробует самостоятельно найти причину неисправности. Еще 14% ищут ответы в интернете — 12% используют традиционные поисковые системы, а 2% обращаются за помощью к нейросетям. К помощи искусственного интеллекта чаще прибегают именно молодые водители в возрасте до 24 лет (6%).