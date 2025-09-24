Количество автоугонов в Москве падает с каждым годом

За последние годы в Москве многократно сократилось количество автоугонов - горожане сейчас лишаются машин в десятки раз реже, чем 10-15 лет назад. За первые семь месяцев этого года зарегистрировали всего 200 случаев краж и угонов авто, а в такой же период 2012 года было 7,2 тысячи! Что же произошло, если кражи машин ушли практически в прошлое?

Ответ, на самом деле, лежит на поверхности. Все дело в оснащении города дорожными видеокамерами. Очевидна прямая зависимость - чем больше их становилось в городе, тем сильнее сокращалось число автоугонов. Уже в 2020 году, например, за семь месяцев зафиксировали чуть меньше тысячи угонов - заметная разница по сравнению с 2012-м, правда? Но и сейчас краж авто продолжает становиться все меньше и меньше.

"Ежедневно комплексы фотовидеофиксации мониторят нарушения ПДД и помогают при розыске угнанных машин на дорогах. Правоохранительные органы в режиме реального времени получают информацию о перемещениях пропавших автомобилей, что дает возможность оперативно отследить их и остановить угон. За 13 лет число краж сократилось на 96 процентов", - говорит заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Камеры умнеют - их подключают к нейросети, благодаря чему поиск становится проще и быстрее

Даже в этом году по сравнению с прошлым число угонов упало на 19 процентов. И тенденция, скорее всего, продолжится. Во-первых, потому что камер становится больше - сегодня комплексы фиксации работают уже на 90 процентов дорог Москвы. Во-вторых, камеры умнеют - их подключают к нейросети, благодаря чему поиск становится проще и быстрее. В-третьих, растет число не только дорожных камер, но и обычных. Камеры стоят во дворах, на дверях подъездов, в общественных местах. Зачастую путь угнанной машины можно отследить буквально пошагово - вот ее вскрыли во дворе, вот выехали на дорогу, вот повернули на перекрестке, а вот ее уже догоняет экипаж полиции, получивший сигнал о движении находящейся в розыске машины.

В столичном департаменте транспорта говорят, что алгоритм розыска угнанных машин давно отработан. "Комплексы фиксации круглосуточно отслеживают геолокацию, номер и марку всех проезжающих машин, а нейросеть автоматически сверяет получаемые номера с базами розыска, - объясняют в ведомстве. - Если обнаружен угнанный транспорт, система в режиме реального времени отправляет данные в единую базу проездов и посылает сигнал в правоохранительные органы. Тогда ответственные сотрудники перехватывают автомобиль и возвращают его владельцу".

С бесперспективностью автоугонов соглашаются и эксперты. Руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский отмечает, что угонять машины теперь просто бессмысленно.

"Преступников очень быстро найдут по городским камерам, и информация автоматически поступит в МВД", - говорит он.

Более того, машины нередко угоняют не для того, чтобы продать их или разобрать на запчасти, как прежде, а скорее из хулиганских побуждений - покататься и бросить где-нибудь в подворотне.

Но и здесь опять же на помощь приходят технологии - современные машины просто так не угнать, у них есть встроенные системы защиты, большинство хозяев ставят дополнительные противоугонные системы и сигнализацию, местонахождение некоторых авто можно даже отследить с помощью смартфона благодаря GPS-навигации.