Назван самый быстрый универсал

BMW M3 Touring изначально считается одним из самых быстрых универсалов на планете. Даже в окружении именитых спорткаров он уверенно держит марку. Благодаря мощному силовому агрегату под капотом, универсал после тюнинга способен навязать борьбу машинам, стоимость которых исчисляется миллионами. В свежем ролике Carwow доработанный M3 Touring с заявленной четырёхзначной отдачей сразился с новейшим Lamborghini стоимостью около $450000. Уже этого достаточно, чтобы пробудить интерес, но компания решила не ограничиваться: в заезде также участвовал многомиллионный Koenigsegg Jesko.

© BMW

M3 Touring хорошо знаком поклонникам марки — это универсальная версия седана M3 с легендарным мотором S58, восьмиступенчатым «автоматом» и фирменным полным приводом M xDrive. Стоковая версия развивает 523 л. с., однако данный экземпляр получил капитально доработанный двигатель, усиленную коробку передач и целый ряд апгрейдов, доведших отдачу до внушительных 1000 «лошадей». Проверить, насколько эти цифры соответствуют действительности, решили на дрэг-стрипе.

Противостоял BMW новейший флагман Lamborghini — гибридный Revuelto. Подобно BMW i8, он использует комбинированную силовую установку, но куда более серьёзную: три электромотора и могучий V12 суммарно выдают рекордные для марки 1001 л. с. Koenigsegg Jesko, в свою очередь, оказался самым лёгким и мощным участником, но единственным с задним приводом. Без топлива E85 его мотор развивает «скромные» 1280 л. с. вместо максимальных 1600.

После короткой разминки автомобили выстроились на старте. Как и ожидалось, полноприводные BMW и Lamborghini мгновенно вырвались вперёд, оставив заднеприводный Jesko позади. Было заметно, что владелец шведского гиперкара не обладает большим опытом дрэг-рейсинга, что лишь усилило разрыв. Первый заезд завершился убедительной победой универсала, хотя его старт оказался чуть преждевременным. После нескольких повторных попыток результат не изменился — Koenigsegg так и не сумел взять реванш.

M3 Touring подтвердил заявленные характеристики, пройдя четверть мили за впечатляющие 9,5 секунды. При этом все участники уложились в десятисекундный диапазон. В заездах на высокой скорости Jesko чувствовал себя увереннее, ведь там не так критична потеря сцепления. Тем не менее, даже без рекордной мощности BMW демонстрирует выдающийся потенциал. Наблюдать, как «семейный» универсал уверенно обходит гиперкары, чьи ценники превышают его в разы, — зрелище, которое стоит увидеть.