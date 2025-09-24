Личность клиентов каршеринга предлагают подтверждать через «Госуслуги»

Предложения подтверждать личность через портал госуслуг на различных сервисах периодически поступают от разных политиков: одни хотят, чтобы авторизовывались клиенты таких сервисов, как каршеринг, аренда самокатов или работа в такси, другие — при регистрации в соцсетях, третьи — на сайтах знакомств. Однако пока это можно делать только для использования государственных социально-бытовых услуг. Петербургский депутат Алексей Цивилев пытается разобраться, кто решает эти вопросы и как проверять водителей, арендующих автомобили.

Частника обмануть проще

На дороге нет разницы между теми, кто сидит за рулем своей машины или арендованного автомобиля. Все должны соблюдать правила, так как на кону здоровье и жизнь людей. Но система аренды автомобиля позволяет недобросовестным пользователям обходить правила и запреты. Авторизуясь в сервисе, люди предоставляют водительские права, действительность которых проверяется однократно частной компанией — оператором каршеринга. А потом такой возможности уже нет из-за большого объема данных. Да и не всегда получается корректно соотносить личность водителя с документами. Поэтому нередко каршерингом пользуются люди, лишенные права управления транспортным средством. На это и обратил внимание Алексей Цивилев.

Он изучил статистику ГАИ по России, в которой представлены данные обо всех ДТП, в том числе с участием арендованных машин. По его словам, в 2024 году более двух третей ДТП с участием каршеринга произошло по вине их водителей. В некоторых авариях оказались виновны даже несовершеннолетние водители, которых в принципе не должно быть за рулем.

«Особо необходимо отметить, что в 24 авариях водители каршеринга не имели права на управление автомобилем», — отметил парламентарий, подчеркнув, что в большинстве таких случаев аварии заканчивались трагедиями.

Важно, по его мнению, и отношение людей к каршерингу: мол, раз это не моя машина, то и ездить можно как угодно.

Депутат решил поднять вопрос об авторизации арендаторов машин через портал госуслуг. Но оказалось, что не все так просто.

Без главных

Правила предоставления госуслуг определены федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. На его основании Правительство еще в 2011 году выпустило распоряжение № 729-р с перечнем услуг, которые предоставляются в электронном виде, то есть через ЕСИА. И, оказывается, он хотя и обширный, но исчерпывающий. Через личный кабинет «Госуслуг« люди могут записаться на прием к врачу, получить справки и выписки, узнать о штрафах, в том числе за нарушение ПДД, о задолженностях по налогам, авторизоваться в личных кабинетах Социального фонда, портала госзакупок и ставшего обязательным для всех школьников электронного дневника. Но все это касается государственных сервисов. Подключить авторизацию для услуг, которые оказывают частные компании, невозможно. Даже если это связано с обеспечением безопасности.

Напомним, что ранее предложения об авторизации через „Госуслуги“ звучали от многих политиков. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал устанавливать такой фильтр при регистрации на сайтах знакомств, власти проводили эксперимент с авторизацией в соцсетях, в Правительстве обсуждают пакет антимошеннических поправок для регистрации через ЕСИА на маркетплейсах.

Однако в дискуссиях всегда поднимается тема опасности утечки персональных данных.

«Нам известно, что операторы аренды самокатов пытались установить такие барьеры. Но встал вопрос о том, что кикшеринг — не государственная услуга, это частный бизнес. И высоки риски утечки персональных данных пользователей, которые будут подтверждать свою личность через »Госуслуги». Но в этом случае, полагаю, нужно реализовать механизм исключительно подтверждения достоверности личности как факт, без возможности доступа к базе данных людей», — считает Цивилев.

На самом деле, по его словам, есть лишь одна проблема: непонятно, к кому обращаться за решением этого вопроса, так как в законе не указано, что можно включать в перечень госуслуг. Минцифры, по сути, только предоставляет площадку для этого, а все персональные данные находятся под защитой органов внутренних дел. Поэтому с темой авторизации через ЕСИА для клиентов каршеринга депутат пока намерен обратиться к министру транспорта Андрею Никитину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.