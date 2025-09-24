Дебютировала рестайлинговая четырёхдверка японской марки, предназначенная для американского рынка. Цены станут известны позже.

История седана японской марки началась ещё в 1982 году, а восьмое поколение дебютировало в 2019-м, рестайлинг был в 2023-м. В Китае эта модель представлена под названием Sylphy, а на североамериканском рынке она продаётся под именем Sentra. Пару недель назад был раскрыт обновлённый седан для Поднебесной, а теперь дебютировала модернизированная четырёхдверка для Северной Америки (в компании новинку считают девятым поколением). Новая Sentra будет представлена в Штатах в четырёх комплектациях – S, SV, SR и вернувшейся SL.

Модели ощутимо изменили внешность, особенно это заметно в передней части. Так, она получила новые выштамповки на капоте, другую головную оптику (по стилю напоминает новый Leaf) с «клыками», которые спускаются к переднему бамперу, иную радиаторную решётку и воздухозаборник с параллельными планками, расположенными по диагонали. Nissan Sentra украсили чёрными вставками на кузове и аналогичного цвета корпусами наружных зеркал.

Для «оспортивленной» версии SR предусмотрены ещё чёрная крыша, аналогичного цвета спойлер на крышке багажника, пороги, диффузор в нижней части кормы и вставки на переднем бампере. Ещё такая модель получила хромированную окантовку верхней части бокового остекления и двухцветные колёсные диски. Кстати, в целом посвежевшей Sentra доступны варианты размером 16, 17 и 18 дюймов.

Nissan Sentra, которой присвоили 2026 модельный год, получила пересмотренный салон. Модель получила новый двухспицевый мультируль и иную переднюю панель. На ней теперь размещается большой горизонтальный планшет, который объединяет как виртуальный щиток приборов, так и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма). У базовой версии есть экран мультимедиа и 7-дюймовая приборка.

Новая Sentra слегка подросла в габаритах. Так, её длина равна 4656 мм (на 10 мм длиннее дореформенной версии), ширина осталась прежней – 1816 мм, высота составляет 1450 мм (на 5 мм выше); а расстояние между осями – 2705 мм (на символические 3 мм меньше).

«Начинку» посвежевшему седану оставили прежней: речь идёт о 2,0-литровом четырёхцилиндровом атмосфернике, его максимальная отдача составляет 151 л.с., а крутящий момент – 198 Нм. В пару этому двигателю положен вариатор Xtronic, привод – только передний. Для исполнений SV, SR и SL предусмотрен новый режим Sport drive.

Обновлённый седан Nissan Sentra доберётся до дилеров на североамериканском рынке позже в текущем году. Цены компания объявит позже. Актуальную четырёхдверку в США можно купить как минимум за 21 590 долларов (эквивалентно примерно 1,81 млн рублей по текущему курсу). А за нынешнюю топовую версию просят не менее 25 285 долларов (около 2,12 млн рублей).

Не исключено, что Nissan Sentra в дальнейшем окажется самым дешёвым автомобилем японской марки в Штатах, так как компания в скором будущем может прекратить выпуск седана Versa: по данным американских СМИ, 2025 модельный год может оказаться для этой четырёхдверки последним.