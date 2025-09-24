В каком случае Россия может отказаться от праворульных авто

Единственный способ - это достойная альтернатива, сообщает ИА DEITA.RU.

О процессе стимулирования замены автомобилей с правым рулем на более безопасные леворульные - заявил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Однако инициатива депутата вызвала неоднозначную реакцию, особенно на Дальнем Востоке.

Так, эксперты «Парламентской газеты» считают, что это возможно, только если на рынке появятся модели, сопоставимые по качеству и цене. Однако пока их не видно, а импорт праворульных автомобилей продолжает расти.

На сегодняшний день в стране насчитывается 3,87 миллиона легковых автомобилей с правым рулем, порядка 1,99 миллиона из которых зарегистрированы в Дальневосточном, а еще 1,43 миллиона единиц — в Сибирском федеральном округе.

Среди мер по переходу предлагают государственные программы субсидирования для граждан. В Госдуме намерены поэтапно избавить россиян от праворульных авто.

Основная причина таких разговоров - это безопасность. Ряд депутатов считает, что размещение водителя с правой стороны, в частности, влечет существенно ограничение обзора, и никакие приспособления в виде зеркал здесь не помогают.