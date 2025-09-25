Путин высказался о продаже «красивых» номеров для машин через «Госуслуги»

Владимир Путин поддержал идею официальной продажи «красивых» автомобильных номеров на портале «Госуслуги». По его словам, это позволит навести порядок и направить деньги в бюджет, а не теневым посредникам. Ранее парламентарии предлагали ввести аукционы, которые могли бы приносить государству десятки миллиардов рублей ежегодно.

В беседе с Авторадио вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, зачем необходимо нововведение:

"Мы предлагаем продавать эти номера через аукцион, где доходы с продажи государственных регистрационных знаков должны получать государство, а не черные дельцы. По отношению к продаже номеров - никаких коррупционных составляющих - конечно быть не должно. Ценообразование - от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов за один номер. Это номера не красивые, а номера "охранная грамота" - иллюзия принадлежности к ведомству".

Эксперт добавил, что особые комбинации цифр и букв могут попасть к автовладельцам случайно:

"Это почти невозможно, но возможно, потому что мы же номерами с вами рандомным способом получаем. Вот какой по порядку пришел номер - такой вам и выдали. Мне как-то случайно достался номер 007. И все думали, что я его купил. Я говорю - нет. Вот чудом каким-то достался. Я его и продал вместе с машиной".

Впервые о введении аукционов по продаже «красивых» номеров говорили ещё в 2019 году. Но проект тогда не получил развития и вернулся в повестку только сейчас.