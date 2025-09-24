BMW окончательно закрывает тему пикапа

Немецкий производитель премиальных авто BMW окончательно поставил точку в слухах о возможном пикапе со своей эмблемой на капоте. Тема всплывала не раз, фанаты и журналисты строили догадки, энтузиасты даже делали виртуальные проекты на базе M4 и X7, но теперь руководство марки высказалось предельно ясно: никакого пикапа от BMW не будет.

© Allroader.ru

Бернд Кёрбер, старший вице-президент по бренду и продуктовому менеджменту BMW, в беседе с журналистами ответил максимально жёстко: «Пикап? Нет. Пикап — это не сегмент, который мы рассматриваем. Я не думаю, что это имело бы смысл». На протяжении последних лет представители компании уклонялись от прямого ответа и ограничивались осторожными комментариями, но теперь вопрос закрыт.

Впрочем, это неудивительно. Ещё в 2023 году шеф-дизайнер Адриан ван Хойдонк говорил, что пикап не вписывается в философию марки: «Это не очевидный шаг для BMW. Нам не нужно идти за каждой модой». По его словам, сегмент премиальных грузовичков стал интереснее благодаря электрификации и новым игрокам вроде Rivian и Tesla, но для BMW необходимость туда заходить отсутствует.

Компания остаётся верна классу SUV, который приносит ей основной объём продаж. В ближайшие годы именно кроссоверы станут ядром продуктовой линейки: в 2026 году выйдет новое поколение X5 (G65), а в 2027-м к нему присоединится X7 (G67). Руководство не исключает нишевых проектов или специальных пакетов для кроссоверов, но полноценного пикапа ждать не стоит.

Таким образом, BMW окончательно расставил приоритеты: будущее за внедорожниками и премиальными SUV, а мечты о «баварском пикапе» остаются уделом фанатских гаражных проектов и музейных прототипов.