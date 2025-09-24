Перечислены десять самых популярных автомобилей Honda в России

«СберАвто» назвал самые популярные автомобили Honda в РФ в 2025 году. В этом году компания отметила 77 лет со дня своего основания.

«Cредний чек на покупку Honda онлайн сейчас составляет 950 тыс. рублей. В перечень самых востребованных моделей бренда попали седан Accord, стоящий в среднем 1 млн рублей, Civic со средней стоимостью 740 тыс. рублей, а также Fit, медианный чек на покупку которого составил 890 тыс. рублей», — сообщили в «СберАвто».

Кроме того в топ-10 вошли Honda Freed (970 тыс. рублей), Honda CR-V (1,25 млн рублей), Honda Vezel (1,3 млн рублей), Honda Stepwgn (1,67 млн рублей), Honda Stream (1 млн рублей) Honda Insight (820 тыс. рублей) и Honda Shuttle (1 млн рублей).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

