"Копейка" на миллион: в России продают ВАЗ-2101 1978 года в идеале

В Белгородской области на продажу выставили ВАЗ-21011 1978 года с пробегом 17 тысяч км, удалось выяснить "Российской газете". Владелец заявляет, что в салоне все еще присутствует тот самый запах новых "Жигулей".

© Российская Газета

Продавец подчеркивает, что модель - не "копейка", а ВАЗ-21011. На самом деле версия с дополнительной единичкой в индексе - слегка модернизированный и отличающийся некоторыми элементами дизайна ВАЗ-2101. Одно из главных отличий - двигатель объемом 1,2 литра мощностью 65 л.с.

Автомобиль выкрашен в красный цвет. Более 35 лет из своих сорока семи провел в сухом гараже, и за все время у седана был один хозяин. У ВАЗ-21011 все родное, включая колпачки на золотниках колес.

"Капсула времени" поставлена на ход: проведено ТО с использованием комплектующих времен СССР - свечи, фильтры и так далее. Другими словами, полный "аутентик".

ВАЗ-21011 продается на советских номерах с белыми номером и серией на черном фоне, с оригинальными техпаспортом, сервисной книжкой и паспортом на ремни безопасности.

За легенду советского автопрома владелец просит 1 050 000 рублей.