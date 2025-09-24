На авторынке РФ продают Kia KX1 от 1,39 млн рублей

Российский авторынок пополнился компактным кроссовером Kia KX1 через параллельный импорт. Модель, известная за границей как Stonic, предлагается по цене от 1,39 млн рублей.

© runews24.ru

Она конкурирует с Lada Vesta Comfort (от 1,46 млн рублей), Vesta SW (от 1,66 млн рублей) и Москвич 3 (от 1,7 млн рублей).

Отметим, что Kia KX1 построен на платформе Rio (бывший Solaris). Оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с., вариатором и передним приводом. Длина кузова – 4140 мм, колесная база – 2580 мм.

Базовая комплектация включает кожаную отделку, мультируль, климат-контроль, медиасистему и легкосплавные диски. Модификация Fun имеет светодиодную оптику и контрастную крышу. Топовые версии предлагают бесключевой доступ, камеру заднего вида и Bluetooth.

Цены варьируются от 1,39 млн до 2,19 млн рублей.

Напомним, что «Москвич 3» с ручным управлением попал в льготную программу Минпромторга. Эксперт Баринов объяснил опасность нового утильсбора для российского авторынка.