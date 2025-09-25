Эксперт раскрыл причины дефицита бензина на российских АЗС

В нескольких российских регионах автозаправки ограничили продажу бензина, заявляя о перебоях с поставками топлива. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это связано с нежеланием независимых АЗС работать в убыток.

© Газета.Ru

Как объяснил эксперт в беседе с 360.ru, все АЗС делятся на вертикально интегрированные, то есть самостоятельно добывающие и перерабатывающие нефть, а также на независимые, приобретающие топливо на биржах. С учетом роста стоимости бензина возникает необходимость повысить отпускные цены, однако на фоне конкуренции и контроля ФАС независимые заправки пойти на этот шаг не могут, из-за чего им приходится вводить ограничения.

«Если рядом стоят две заправки — вертикально интегрированная и независимая, — получается, что у вертикально интегрированной цена меньше на рубль или два на литр. Естественно, все туда переедут просто, и все. Поэтому независимым приходится либо продавать по более низким ценам, и тогда они оказываются в убытках, либо просто не покупать на бирже бензин и не продавать его в розницу», — объяснил Юшков.

На самом деле АЗС обладают необходимыми запасами дизеля, но бензина у них нет, заключил энергоэксперт.

Напомним, накануне газета «Известия» сообщила, что в некоторых российских регионах АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина. Так, по словам президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, из-за чего и были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Отмечается, что основная причина такой ситуации — сезонный рост спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее стало известно, что в России сокращается число заправок.