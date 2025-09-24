Минивэн Сhrysler Pacifica PHEV прошел тест-драйв

Минивэн Chrysler Pacifica PHEV 2026 года – это обновление популярной модели, которое включает свежие дизайнерские решения, улучшенные технологии и расширенные возможности гибридной системы. В условиях растущего интереса к экологическим авто, Pacifica PHEV нацелена на укрепление позиций в сегменте.

Экстерьер получил заметные изменения. Новая решетка радиатора, элегантные светодиодные фары и переработанный бампер придают автомобилю современный и стильный вид. Задняя часть также претерпела обновление. Внутри салона Pacifica PHEV 2026 также произошли изменения. Центральная консоль оснащена новым 12,3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы Uconnect 5 с понятным интерфейсом и высокой скоростью работы.

Одним из основных преимуществ Pacifica PHEV 2026 является гибридная установка. Она включает 3,6-литровый бензиновый двигатель V6 и два электромотора, суммарная мощность которых составляет 260 л.с. Запас хода на электротяге достигает около 80 км, что позволяет совершать большинство ежедневных поездок без бензина.

