Компания Jaguar Land Rover продлила простой своих заводов, пострадавших от хакерской атаки. Об этом сообщает Reuters.

«Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продлевает закрытие своих заводов до 1 октября после кибератаки в начале сентября, которая парализовала его работу, а более мелкие поставщики оказались в затруднительном положении», — отмечается в сообщении.

В Великобритании Jaguar Land Rover имеет три завода, способных выпускать в совокупности 1 тыс. автомобилей в день. Из-за того, что предприятия не могут возобновить работу, автопроизводитель теряет по £50 млн (₽5,6 млрд) в неделю. Многим из 33 тыс. работников пострадавших заводов предписано оставаться дома.

