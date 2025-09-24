Подержанный Bentley: за сколько можно купить легенду

Основатель марки Уолтер Бентли родился 16 сентября 1888 года в Лондоне в семье бизнесмена и получил инженерное образование. Он мечтал строить локомотивы и управлять ими — однако прогресс шёл вперед и его интерес сместился в сторону двигателей внутреннего сгорания. Сейчас Bentley — всемирно известный бренд… Эсперты Авито Авто подготовили для редакции Quto подборку из трёх автомобилей бренда, доступных на платформе.

В 1912 году Уолтер Бентли вместе с братом он основал компанию по импорту французских гоночных машин. Для модернизации их двигателей Уолтер впервые применил алюминиевые поршни — революционное решение, которое позже он также использовал в авиационной промышленности во время Первой мировой войны.

В 1919 году, в разгар экономического подъема, Бентли основал собственную автомобильную компанию в Лондоне. Уже первый серийный Bentley 3 Litre, вышедший в 1921 году, задал тон на десятилетия вперед: мощный, надежный, созданный для тех, кто ценит и скорость, и комфорт. А победы в Ле-Мане — с 1924 года, а затем четыре года подряд с 1927 по 1930 — превратили Bentley в легенду. Даже после ухода основателя из компании в 1931 году его наследие продолжает жить в каждом новом поколении машин, несущих его имя.

Сегодня изысканные, мощные и невероятно комфортабельные автомобили Bentley — от классических флагманов до новейших гран-туризмо — можно найти на Авито Авто.

Bentley Mulsanne

Открывает подборку Bentley Mulsanne — флагман марки. Автомобиль 2012 года выпуска (второе поколение модели) с пробегом 31 600 км предлагается в Москве за 13,35 млн рублей. Черный седан оснащен 8-цилиндровым двигателем объемом 6,8 л и мощностью 512 л.с. и салоном, отделанным темной кожей.

Этот Mulsanne находился в личной коллекции, хранился в гараже и использовался только в теплое время года. В комплекте — два комплекта колес. Техническое обслуживание проводилось регулярно у официального дилера.

Названный в честь знаменитой прямой Mulsanne на трассе Ле-Мана, где машины Bentley в 1920-х годах демонстрировали свое превосходство, этот автомобиль стал достойным наследником гоночной славы основателя марки. Mulsanne — последний носитель легендарного 8-цилиндрового двигателя объемом почти 7 литров. Выпуск семейства этих моторов прекратился в 2020 году после 61 года производства.

Bentley Flying Spur

Flying Spur — четырехдверный седан, который перенес ДНК модели Continental в мир роскошных представительских машин. Представленный в Москве синий автомобиль 2020 года с пробегом 17 900 км продается за 21 млн рублей. Это редкая версия First Edition с 6-литровым W12 мощностью 635 л.с., способным разогнать 2,5-тонный седан до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Интерьер отделан уникальной кожей ручной работы, оптика выполнена в форме ограненного хрусталя, а подсвечиваемая эмблема марки выдвигается при приближении владельца. Кузов защищен прозрачной полимерной пленкой, обслуживание проводилось у официального дилера — автомобиль в идеальном состоянии.

Название модели, что в переводе означает «Летящая шпора», восходит к фамильному гербу шотландского клана Джонстонов, чей представитель в середине XX века руководил разработкой кузова для первого Continental Flying Spur. На решетке радиатора первых экземпляров даже красовалась шпора — символ клана.

Bentley Continental GT

Завершает подборку Bentley Continental GT — модель, возродившая в линейке бренда дух гран-туризмо в XXI веке.

Белое купе 2024 года выпуска, которое продается в Москве за 29,5 млн рублей, имеет пробег всего 40 км. В максимальной комплектации Mulliner двухдверка оснащена 4-литровым битурбированным двигателем мощностью 550 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Салон отделан бело-черной кожей с карбоновыми вставками, а список опций включает адаптивную пневмоподвеску, матричные фары с хрустальной отделкой, камеру 360°, интеллектуальный парковочный ассистент и спойлер с электроприводом.

Этот автомобиль задумывался как воплощение спортивной динамики, роскошного интерьера и комфорта в длительных путешествиях по континентальной Европе и за ее пределами. Именно Continental GT стал первым Bentley, разработанным с нуля после вхождения компании в концерн Volkswagen, и с 2003 года он неизменно остается символом современной британской элегантности.

Bentley всегда был больше, чем просто средством передвижения. Философия марки сочетает спортивные амбиции, изысканный вкус и инновационные инженерные решения. Данные три модели показывают, как бренд в разные периоды своей истории развивал наследие основателя, сохраняя стремление к технологичности и утонченному стилю.