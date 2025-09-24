Редкий Pontiac Firebird 1971 года продают по цене нового iPhone

На одном из аукционов выставили уникальный автомобиль – Pontiac Firebird 1971 года. Несмотря на отсутствие двигателя и коробки передач, машина вызвала большой интерес. Кузов автомобиля хорошо сохранился.

Этот Firebird требует больших вложений и полной переборки, но его культовый статус и богатая история привлекают множество клиентов. Автомобиль может стать отличной основой для масштабного проекта восстановления. Для коллекционеров и поклонников классики это шанс воплотить мечту о ретро-авто.

Цена на раритет сопоставима с ценой современного смартфона. Это делает покупку возможной даже для тех, кто ранее не рассматривал такие варианты. Однако за авто развернулась серьезная борьба: желающих купить оказалось немало.

Приобретение такого автомобиля – это всегда риск, ведь впереди ждет долгий и трудоемкий процесс восстановления. Но для истинных фанатов марки и ценителей американской автомобильной истории это не препятствие.

