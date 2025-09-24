В Казахстане стартовали продажи «Лисянов»

Ранее стало известно, что локальным партнёром Li Auto выступит известная компания Allur, а официальная линейка Li Auto состоять из трёх кроссоверов: это модели L6, L7 и L9. На всю технику будет распространяться гарантия сроком 2 года или 100 000 километров пробега. А сейчас были опубликованы цены.

© Quto.ru

В Казахстане, как сообщает издание Колёса.kz, официальные цены будут такими:

Li L6:

Pro — от 19 978 000 тенге (3 070 000 ₽);

Max — от 22 217 000 тенге (3 400 000 ₽).

Li L7:

Pro — от 23 090 000 тенге (3 550 000 ₽);

Ultra — от 27 856 000 тенге (4 300 000 ₽).

Li L9:

Pro — от 31 413 000 тенге (4 850 000 ₽);

Ultra — от 33 513 000 тенге (5 150 000 ₽).

Также приведём российские прайс-листы (в РФ машинами торгует компания Sinomach):

Li L6:

Pro — от 5 690 000 ₽;

Max — от 6 090 000 ₽.

Li L7:

Pro — от 6 590 000 ₽;

Ultra — от 7 590 000 ₽.

Li L9:

Ultra — от 8 590 000 ₽.

Эксперт оценил вероятность нашествия «казахстанских Li»: многие российские фанаты марки подумали, что теперь получат новый канал поставок машин.