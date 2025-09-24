Lada Niva Sport начали выпускать в новом ярком цвете

Фотографию Lada Niva Sport в новом ярко-оранжевом металлике опубликовал руководитель "Лада Спорт" Владислав Незванкин.

Автомобиль снят в собранном виде, что означает скорое появление внедорожника у одного из дилеров Lada.

Ранее Незванкин поделился фото Niva Sport в сером цвете "Тайфун".

Примечательно, что обе новые эмали пока не присутствуют в официальном конфигураторе модели. В ней есть серебристый металлик "Платина", за который нужно доплачивать 20 тысяч рублей, белый "Ледниковый" и черный "Пантера".

Продажи Lada Niva Sport начались в апреле 2025 года.

Внедорожник оснащен модернизированным 122-сильным двигателем 1,6 литра, получил усиление кузова, дисковые тормоза по кругу, улучшенную подвеску и максимальный список опций, доступных для "Нивы". Цена - 1,7 млн рублей.