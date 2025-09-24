Mercedes представил роскошный Maybach V12 с отделкой из чистого золота

Mercedes-Benz представил уникальную версию флагманского седана Mercedes-Maybach S 680, которая получила название V12 Edition. Главной особенностью этого автомобиля стала эксклюзивная отделка экстерьера и интерьера, включающая элементы из чистого 24-каратного золота. Производитель планирует выпустить только 50 машин, которые поступят в продажу на некоторые мировые рынки этой осенью.

© Motor.ru

Кузов лимитированной серии выполнен в эксклюзивной двухцветной гамме, состоящей из оливкового и черного цветов, которые разделяет тонкая серебристая линия. Технология нанесения этого многослойного покрытия настолько сложна, что занимает до десяти рабочих дней, что в два раза дольше, чем требуется для окраски стандартных двухцветных моделей.

Об уникальности модели говорят и специальные колёсные диски. Внутри салон обит высококачественной кожей и декорирован натуральным деревом искусно подобранных оттенков.

Золотые вставки, которые компания именует «медалями», можно увидеть как снаружи, так и в интерьере. Их оформление, по задумке инженеров, отсылает к историческим моделям бренда Maybach и одновременно символизирует сердце автомобиля — двенадцатицилиндровый двигатель, который собирается вручную.

© Mercedes-Benz Media

© Mercedes-Benz Media

© Mercedes-Benz Media

С технической точки зрения эта версия не претерпела изменений. Автомобиль оснащён шестилитровым бензиновым двигателем объемом, который выдает 612 лошадиных сил и 900 ньютон-метров крутящего момента. Благодаря такой мощности седан разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды.

В стандартное оснащение модели входят адаптивная подвеска, система полного привода, задние управляемые колеса, технология активного подавления шума в салоне и пять экранов мультимедийного комплекса MBUX.