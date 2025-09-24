Завершены испытания спортивного моторного масла, выпущенного в Калужской области

Моторные масла Takayama Racetec вязкостью 20W-50, производство которых локализовано на площадке United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области, предназначены для гоночных и высоконагруженных двигателей, которым требуются масла со спецификациями уровня ACEA A3/B4 и API SN/CF.

Масла произведены на базе ПАО, эстеров и GTL (масла из газа, — прим. ред.) с пакетом присадок для спортивных автомобилей.

Сергей Червяков, бренд-директор Takayama:«Масла Racetec 20W-50 успешно прошли испытания в Российской дрифт серии, где применялись в автомобилях команды Takayama Forward Auto, построенных на базе Nissan Silvia и Nissan 400Z. В двигателях машин чемпионов Российской дрифт серии масла прошли «боевые» тесты и подтвердили свою эффективность. По итогам испытаний в RDS GP команда высоко оценила новый продукт, отметив сохранение вязкости, низкую испаряемость и стабильность характеристик под максимальными нагрузками».

Моторные масла серии Racetec совместно разработаны технологами United Petrochemicals и Japan Chemical Innovations при участии инженеров гоночной команды Takayama Forward Auto.

Автоспортсмены, любители тюнинга и энтузиасты автоспорта впервые смогли познакомиться с новинкой 13-14 сентября в рамках столичного форума Drift Expo. В рамках мероприятия работала брендированная зона Pit Stop — профессиональная зона быстрой замены масла, где посетителям было предложено заменить моторное масло, в том числе — на Takayama Racetec 20W-50.