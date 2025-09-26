В Китае дебютировал новый кроссовер Ora

Китайский автогигант Great Wall Motor представил новый кроссовер Ora 5, сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4471 мм, ширина 1833 мм и высота 1641 мм при колесной базе 2720 мм. На крыше у Ora 5 установлен LiDAR-сканер, обеспечивающий расширенные возможности системы помощи водителю. На выбор покупателям предложат пять оттенков кузова: серый, белый, красный, синий и бежевый, а также три варианта оформления салона: белый, коричневый и серый.

Автомобиль получил один электромотор мощностью 201 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Дата начала продаж и цена Ora 5 не объявлены.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».