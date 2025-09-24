Начались продажи обновленных Geely Monjaro и Preface

Geely в рамках специального мероприятия объявила о старте продаж обновленных версий кроссовера Monjaro и седана Preface на китайском рынке. Оба автомобиля получили иной дизайн, новые опции и модернизированную линейку силовых агрегатов. По информации портала Autohome, цена на кроссовер варьируется в Китае от 158 700 до 179 700 юаней (от 1,9 до 2,1 миллиона рублей), а седан предлагается по цене от 98 700 до 138 700 юаней (от 1,15 до 1,62 миллиона рублей).

У Monjaro и Preface переработанные передние бамперы и несколько новых цветовых оттенков кузова. Внесены изменения и в дизайн колесных дисков. У кроссовера внутри два 14,6-дюймовых экрана в салоне - центральный и для пассажира, а также 12,3-дюймовая приборная панель и 25,6-дюймовый проекционный дисплей.

Интерьер седана претерпел меньше изменений, однако упоминается новая версия программного обеспечения для медиасистемы. Обе модели оснащены улучшенным комплексом водительских ассистентов, а кроссовер дополнительно получил адаптивные амортизаторы с повышенной плавностью хода.

Geely Monjaro теперь комплектуется двухлитровым турбированным двигателем мощностью 272 лошадиные силы. Этот мотор, заимствованный у Lynk & Co 03+, работает в тандеме с восьмиступенчатым "автоматом". Система полного привода доступна только в топовом исполнении.

В то же время Preface получил такой же силовой агрегат, но только для трех самых дорогих комплектаций. В базовых версиях используется двигатель объемом 1,5 литра мощностью 181 л.с., который трудится в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что изменение утильсбора грозит уходом с рынка "серых" Geely Monjaro.