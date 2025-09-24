Продажи Lada Aura назвали реакцией на высокую цену и низкое качество

Пользуясь отсутствием конкуренции АвтоВАЗ завышает цену на свой бизнес-седан, который так и не полюбили российские автомобилисты, заявили НСН в «Движении автомобилистов России».

Низкие продажи седанов Lada Aura обусловлены высокой ценой и нареканиями потребителей, многие автомобилисты даже не рассматривают покупку этой модели, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

АвтоВАЗ опроверг сообщения о прекращении выпуска седанов Lada Aura. В пресс-службе компании в беседе с Autonews назвали появившуюся в СМИ и телеграм-каналах информацию фейком. Ранее журналисты сообщали, что автопроизводитель без предупреждения свернул выпуск Lada Aura ещё в июле. По их данным, спрос на модель оказался критически низким: за восемь месяцев 2025 года продано всего 792 машины. При этом покупатели массово жалуются на шум в автомобиле, неисправности электроники, дефекты тормозной системы, отсутствие климат-контроля и цену от 2,6 млн рублей.

«Ну, а у кого продажи высокие на сегодня? Российский потребитель уже имел возможность сопоставить произведение отечественного автопрома в чистом виде, не когда собирались иномарки на нашей базе, а именно отечественное автопром. И выбор этот, увы, не в пользу нашего автопрома. Кроме того, есть отзывы людей, которые на этом автомобиле ездили, они тоже не самые благоприятные. В эксплуатации качество их очень сильно хромает, жалоб здесь много. При этом сказать, что они слишком выгодны по цене, тоже нельзя. В отсутствии конкуренции АвтоВАЗ потребителя не щадит. Так что тут вполне закономерная реакция. У многих российских потребителей никогда не появится желание этот автомобиль покупать», - считает Похмелкин.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал НСН, что в России не воспринимают мини-автомобили как полноценный автомобиль, а в качестве игрушки они мало кому нужны.