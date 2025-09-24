На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс появится электронная очередь

На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс с 1 октября появится система электронной очереди, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на совещании по развитию пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Также в рамках совещания Савельев подвел итоги движения грузовых автомобилей на основных участках границы за первые 6 месяцев 2025 года.

По его словам, электронная очередь на пункте пропуска Верхний Ларс позволит упорядочить потоки движения автомобилей и поможет ускорить время прохождения российско-грузинской границы.

Также Савельев отметил, что Минтранс и ФГКУ «Росгранстрой» проинформируют перевозчиков о начале работы электронной очереди.