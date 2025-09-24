Всего один классический ДВС попал в топ-10 лучших моторов 2025 года

Авторитетное издание Ward's Auto, которое ежегодно составляет список лучших силовых агрегатов, представило рейтинг этого года. Впервые за долгую 31-летнюю историю этой премии в нее попал только один классический двигатель внутреннего сгорания. Все остальные участники так или иначе имеют электрическую подоплеку.

© Российская Газета

Один из руководителей рейтинговой программы Кристи Швайнсберг отметила, что нынешние победители отражают не только талант инженеров, но и предпочтения покупателей, которые делают ставку на "зеленые" технологии.

Эксперты издания тщательно проанализировали 28 претендентов, среди которых были как машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), так и гибриды разных типов, а также электрокары. Объем ДВС, как самостоятельных, так и в составе гибридных систем, варьировался от 1,6 литра на хэтчбеке Toyota GR Corolla до 5,5 литра на родстере Chevrolet Corvette ZR1. При оценке учитывались технические характеристики, уровень шума и вибрации, экономичность, стоимость и другие важные параметры.

Единственным классическим мотором среди победителей стал могучий V8 с индексом LT6 от Corvette ZR1. Из электрокаров выделились Dodge Charger Daytona, Ioniq 9, Lucid Gravity и Nissan Leaf. Лучшими гибридами 2025 года признаны установки BMW M5 с 4,4-литровым V8, Ford F-150 с 3,5-литровым V6, двухлитровая архитектура Honda Civic, электрифицированный 3,4-литровый V6 от Lexus LX700h и гибридная система на базе R6 M256 объемом 3,0 литра от Mercedes-AMG E53.

F-150 и Civic удостаиваются данной награды уже на протяжении двух лет подряд, а для компании Honda это уже третья подряд победа в данной номинации. Так, два года назад издание отметило двигатель седана Accord. Среди автомобилей с традиционными ДВС, таких как GR Corolla, Ram 1500 RHO, Nissan Armada и Audi Q5, к сожалению, не нашлось места в списке победителей.

