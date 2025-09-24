Всего один классический ДВС попал в топ-10 лучших моторов 2025 года
Авторитетное издание Ward's Auto, которое ежегодно составляет список лучших силовых агрегатов, представило рейтинг этого года. Впервые за долгую 31-летнюю историю этой премии в нее попал только один классический двигатель внутреннего сгорания. Все остальные участники так или иначе имеют электрическую подоплеку.
Один из руководителей рейтинговой программы Кристи Швайнсберг отметила, что нынешние победители отражают не только талант инженеров, но и предпочтения покупателей, которые делают ставку на "зеленые" технологии.
Эксперты издания тщательно проанализировали 28 претендентов, среди которых были как машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), так и гибриды разных типов, а также электрокары. Объем ДВС, как самостоятельных, так и в составе гибридных систем, варьировался от 1,6 литра на хэтчбеке Toyota GR Corolla до 5,5 литра на родстере Chevrolet Corvette ZR1. При оценке учитывались технические характеристики, уровень шума и вибрации, экономичность, стоимость и другие важные параметры.
Единственным классическим мотором среди победителей стал могучий V8 с индексом LT6 от Corvette ZR1. Из электрокаров выделились Dodge Charger Daytona, Ioniq 9, Lucid Gravity и Nissan Leaf. Лучшими гибридами 2025 года признаны установки BMW M5 с 4,4-литровым V8, Ford F-150 с 3,5-литровым V6, двухлитровая архитектура Honda Civic, электрифицированный 3,4-литровый V6 от Lexus LX700h и гибридная система на базе R6 M256 объемом 3,0 литра от Mercedes-AMG E53.
F-150 и Civic удостаиваются данной награды уже на протяжении двух лет подряд, а для компании Honda это уже третья подряд победа в данной номинации. Так, два года назад издание отметило двигатель седана Accord. Среди автомобилей с традиционными ДВС, таких как GR Corolla, Ram 1500 RHO, Nissan Armada и Audi Q5, к сожалению, не нашлось места в списке победителей.
Ранее "РГ" рассказывала о том, Volkswagen T-Roc обошел конкурентов и стал самым популярным автомобилем в Европе.