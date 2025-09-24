В России локализовали производство нового двигателя для «Газели»

Сам турбодизель предоставил восточный партнёр: с 2023 года этим двигателем оснащаются коммерческие автомобили марки ГАЗ — «Соболи», «Газели» и «Валдаи». Однако прежде моторы имели шильдики Made in Cnina, а сейчас организовано полноценное производство. Притом, как стало известно редакции Quto, планируется достичь 80-процентного уровня локализации.

Пока «Нижегородские грузовые автомобили» локализовали только сборку, но уже сейчас уровень автоматизации сборочных процессов равен 85%. Готовый двигатель проходит полный набор необходимых тестов.

Что касается компонентной базы, то до конца 2025 года компания освоит производство распределительного вала, а до 2027 года планируется локализация: - блока цилиндров, - головки блока цилиндров, - коленчатого вала, - топливной аппаратуры, - электронных блоков управления, - системы нейтрализации, - генератора, - стартера, - турбокомпрессора.

В проект вложено 14 млрд рублей, из которых 8,7 млрд рублей — льготные займы Фонда развития промышленности. Сам дизельный двигатель — объёмом 2,5 литра, а его отдача составляет от 150 до 190 сил.

Напомним: с недавнего времени Горьковский автозавод отказался от 2,8-литрового дизеля Cummins, сделав ставку на собственный агрегат G 2.5 (он изначально разработан китайской компанией Foton).

Новый мотор существенно обходит предшественника по величине максимального крутящего момента, а ещё… Редакция Quto решила составить полный список отличий.