Нефтяные компании начали ограничивать объемы отпуска топлива на заправках

В нескольких регионах России автозаправочные станции стали вводить ограничения на продажу бензина. В некоторых случаях топливо отпускают не более 10-20 литров на одного клиента.

© runews24.ru

В последнее время многие автолюбители стали замечать необычные ограничения на бензоколонках. На некоторых заправках водителям отказываются наливать полный бак, разрешая купить лишь 10-20 литров бензина. Где-то вообще временно прекратили продажу определенных марок топлива, оставив в ассортименте только дизель. Особенно остро ситуация складывается в центральных регионах страны, на юге и Дальнем Востоке.

Специалисты объясняют это несколькими причинами. С одной стороны, сейчас сезон активных сельхозработ и отпусков, когда спрос на горючее традиционно растет. С другой — на многих нефтеперерабатывающих заводах идут плановые ремонты, что снижает объемы производства. К тому же, сказываются последствия недавних атак на нефтяную инфраструктуру.

Правительство пытается стабилизировать ситуацию, ограничив экспорт бензина за границу. Это должно помочь насытить отечественный рынок. Однако пока эти меры не дали полного эффекта — цены на топливо на бирже продолжают оставаться высокими, что вынуждает владельцев АЗС вводить временные ограничения для покупателей.