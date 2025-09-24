Как повышение НДС скажется на жизни автомобилистов

Эксперт Шапарин: повышение НДС коснётся не всех отраслей автожизни. Министерство финансов РФ предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% против нынешних 20%: это предлагается сделать 1 января 2026 года. До этого НДС повышался 1 января 2019 года — с 18% до 20%. Стоит добавить, что это налог на потребление, который влияет на цену каждого товара.

© Quto.ru

«В сегменте обслуживания автомобилей большая часть организаций сегодня работает без НДС — это автосервисы, автомойки и пункты выдачи запчастей, которые являются индивидуальными предпринимателями», — отмечает Шапарин.

Таким образом, стоимость работ по ремонту, обслуживанию и мойке автомобилей должна остаться прежней, а вот цена запасных частей и расходных материалов, на которую напрямую влияет НДС, неизбежно вырастет.

Между тем, исследование выяснило, как часто россияне ремонтируют свои машины. В опросе приняли участие 10 тысяч автовладельцев из разных регионов страны.