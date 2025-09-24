В РФ идет подготовка к локализации производства премиум-кроссовера Rox 01

Китайский бренд Rox планирует организовать локальное производство автомобилей в России, сообщили в представительстве компании Sinomach Auto, являющейся дистрибьютором марки. Старт сборки может состояться уже в 2026 году, однако завод еще не выбран.

В настоящий момент Rox рассматривает несколько площадок для размещения производства. Приоритет отдается заводам с опытом сборки автомобилей премиум-класса. Таких в России немного: калининградский "Автотор" (ранее собирал BMW) и бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье.

Скорее всего, на первом этапе автомобили будут выпускать по схеме SKD - крупноузловой сборки без сварки и окраски кузова.

Сейчас в России под брендом Rox представлена одна модель: гибридный кроссовер Rox 01. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, работающим только как генератор, и двумя электромоторами, суммарной мощностью 476 л.с.

Главным конкурентом "Рокса" на нашем рынке является Lixiang L9, который также представлен официально.

Купить Rox 01 можно за 8 216 000 - 8 376 000 рублей без учета скидок и недавно запущенной программы трейд-ин. Цены на Li Auto L9 стартуют от 8 590 000 рублей.

Необходимость в локализации у китайских брендов, особенно тех, кто делает ставку на электрокары и гибриды, существует: с 1 ноября 2025 года может быть повышен утильсбор. Повысить ставки хотят для авто мощностью более 160 л.с.