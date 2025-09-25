Раскрыто, какие немецкие машины с пробегом популярны у россиян
Спрос на машины автомобили большой немецкой тройки — Audi, BMW и Mercedes-Benz — на российском вторичном рынке остаётся стабильным, хотя и варьируется в зависимости от сегмента. Об этом редакции Quto.ru сообщили в Авито Авто.
С начала 2025 года наибольшим спросом у россиян пользовались автомобили BMW. Пользователи сервиса просматривали объявления о продаже Mercedes-Benz на 10% реже, а Audi — на 14%.
При этом эксперты отмечают, что интерес покупателей может изменяться в зависимости от сегмента. Например, среди флагманских седанов россияне, в первую очередь, отдают предпочтение Mercedes-Benz S-Class — такие машины ищут на 22% чаще, чем BMW 7 Series и на 18% чаще Audi A8.
Если говорить о седанах меньшего размера, то львиная доля просмотров у BMW 3 Series и 4 Series. Объявления о продаже Ф4 просматривают на 27,8% меньше, а Mercedes-Benz C-Class — на 36,9% реже.
Если же смотреть на кросс-купе, то наиболее популярными оказались Audi Q8 и BMW X6, а вот подержанными Mercedes GLE Coupe интересуются на 22% реже. Проигрывает эта марка и среди компактных кроссоверов: на вторичном рынке лидирует Audi Q5. BMW X3 интересуется на 3,3% меньше покупателей, тогда как Mercedes-Benz GLC — на 31,5%.
«На долю немецкой тройки приходится две трети предложений премиальных автомобилей с пробегом на Авито Авто. По 27 и 26% занимают BMW и Mercedes-Benz, еще 15% – Audi. При этом спрос на машины марки Mercedes-Benz с начала года несколько вырос (чуть больше процента), а некоторые популярные модели подешевели: Mercedes-Benz S-класса – на 10,3%, BMW 4 серии – на 7%. Это привлекает к ним еще больше внимания. Однако иногда стоит присмотреться к не самым востребованным моделям — зачастую они могут быть доступнее конкурентов-лидеров из-за меньшего спроса, но не уступать им в характеристиках или других показателях», – отметил Андрей Ковалев, глава направления «Автомобили с пробегом» Авито.