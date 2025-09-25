В РФ водителей хотят защитить от произвола несуществующих дорожных камер

В РФ водителей хотят защитить от произвола несуществующих камер на дорогах. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, согласно которому автомобилистов «перестанут штрафовать несколько раз в день» за езду без ОСАГО. При этом речь идёт о нарушениях, которые фиксируют автоматические комплексы, а не реальные гаишники. Об этом, как обратил внимание Quto.ru, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

© Quto.ru

В документе указано, что нововведение «должно пресечь практику повторных штрафов в течение дня» за управление транспортом без «автогражданки». А «письма счастья» за нарушение будут приходить не чаще одного раза в сутки.

«Сейчас же распространены ситуации, когда в течение одного дня автомобилисту может прилететь несколько штрафов, если отсутствие страховки зафиксировали разные камеры видеофиксации», — заявил политик.

Тем временем в России комплексы автоматической фиксации нарушений ещё не умеют распознавать транспорт без страховки. Не исключено, что соответствующий функционал появится у устройств с 1 ноября 2025 года, хотя ряд знакомых с ситуацией политиков эту информацию опровергает.