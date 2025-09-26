Стали известны машины, которые реже всего переходят из рук в руки

Названы модели, среди которых выше шанс купить машину от первого собственника. Аналитики автомобильной площадки «Авто.ру» проанализировали почти 300 тысячи объявлений о продаже машин возрастом от 7 до 10 лет. Выяснилось, что к этому времени только 15% автомобилей премиального сегмента продолжают оставаться у своих первых хозяев. Для сравнения, среди марок массового рынка этот показатель более чем в два раза выше и составляет 33%.

© Quto.ru

Средний период владения машиной в России вырос почти до восьми лет. Именно поэтому специалисты решили выяснить, у каких конкретно марок и моделей, перешагнувших этот возрастной рубеж, больше всего шансов оказаться в числе предложений «с одним владельцем».

В исследовании участвовали только те модели, которые официально продавались в России на момент своего дебюта. Половину мест в первой «десятке» рейтинга заняли корейские производители. Модели ранжированы по доле от всех объявлений о продаже с указанием одного владельца: Hyundai Creta 1-го поколения (39%), Hyundai Santa Fe 3-го поколения (38%), Mazda CX-5 2-го поколения (37%), Nissan Juke 1-го поколения (36%), Hyundai Tucson 3-го поколения (36%), Renault Sandero 2-го поколения (36%), Kia Sorento Prime 3-го поколения (35%), Toyota RAV4 4-го поколения (34%), Kia Sportage 4-го поколения (34%), Skoda Kodiaq 1-го поколения (33%).

Среди премиальных брендов дольше всех с первым владельцем остаются автомобили BMW. Они составляют около 20% от всех предложений. На втором месте расположилась Audi, а Mercedes-Benz замыкает «тройку» с результатом на 3% ниже. А вот владельцы люксовых машин расстаются со своими автомобилями значительно чаще. Согласно данным платформы, только 15% Bentley, Maserati и Rolls-Royce в возрасте 7-10 лет выставляются на продажу единственным собственником.