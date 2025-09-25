Изобретатель из США предложил заменить трансмиссию прямым приводом

Колёса человечество придумало тысячи лет назад. С тех пор они стали одним из самых удачных изобретений, но люди до сих пор пытаются их “переизобрести”. Теперь настала очередь изобретателя Дэвида Хенсона из США.

Его концепция под названием SurfacePlan предлагает отказаться от привычной трансмиссии. Вместо спиц колёса установлены десятки миниатюрных «поршней» с резиновыми наконечниками, которые выдвигаются и прямо толкают машину вперёд. Управлять ими должна умная система, а приводиться в движение они могут электричеством, гидравликой или пневматикой.

По словам Хенсона, это даст массу плюсов: меньше деталей, легче машина, лучше сцепление, новые возможности управления. Он даже обещает снижение веса автомобиля на 50–75%.

Однако у экспертов есть сомнения. Во-первых, толчки будут создавать не только движение вперёд, но и лёгкий подброс вверх, что может ухудшить сцепление. Во-вторых, остаются вопросы надёжности: грязь, поломки «поршней», высокая сложность конструкции и стоимость ремонта. Плюс – энергия. Нужно много мощности, а значит, и сложная система питания.

Пока это лишь патент и красивые изображения. Но Хенсон ищет инвесторов через краудфандинг.