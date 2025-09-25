"Российская газета" в ходе ежедневного мониторинга сайтов объявлений наткнулась на очень интересный экспонат - Hyundai Solaris 2011 года выпуска практически без пробега - на одометре "русского корейца" всего 2060 км. Судя по всему, седан был выпущен в числе первых партий машин, поскольку производство популярной в РФ модели стартовало в Санкт-Петербурге лишь в 2010 году.

Продавец из Москвы уверяет, что значения пробега соответствуют действительности, а кузов находится в родном окрасе. Не доверять этим словам повода нет - элементы экстерьера, салон и моторный отсек - все выглядит безупречно и практически неотличимо от состояния, в котором эти машины продавались новыми в автосалонах 10 лет назад.

Для бюджетного сегмента представленный образец имеет весьма богатое исполнение, в которое входит: обогрев лобового стекла, кондиционер, подогрев сидений, четыре ЭСП, литые колесные диски, мультимедиа с MP3 и AUX и многое другое.

Под капотом расположен 1,6-литровый силовой агрегат серии Gamma с индексом G4FC, который при должном обслуживании славится своей феноменальной надежностью. В паре с ним трудится проверенная временем 5-ступенчатая механическая трансмиссия. Привод - передний.

Автосалон просит за "капсулу времени" немалую сумму - 1 380 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Iskra в версии Life с кондиционером.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи ВАЗ-2101 1978 года в идеале.