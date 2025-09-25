Что происходит на границе с Казахстаном: сообщается об огромных пробках

На границе с Казахстаном наблюдаются большие пробки из автомобилей в пунктах пропуска, пишет РБК. По данным журналистов, в ФТС это связывают с российскими недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности, которые не дают команду перевозчику ехать, так как боятся быть пойманными на контрабанде или "сером" импорте".

Журналисты уточняют, что скопления машин наблюдаются только на выезде из России в Казахстан, и связано это с тем, что там проводятся дополнительные проверочные мероприятия казахстанской стороной, а на въезде в Россию пробок нет.

По данным Минтранса Казахстана, на некоторых пунктах пропуска действительно образуются многокилометровые очереди из грузовиков на нейтральной полосе в сторону России, уточняет РБК. Там назвали причиной таких пробок ужесточение контроля со стороны РФ - в частности, речь идет о более тщательной проверке грузов, увеличении времени досмотра машин и новых требованиях к соблюдению санитарных норм и документам.