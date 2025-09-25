Мощный ураган разрушил завод Toyota в Бразилии

Завод Toyota в Бразилии серьезно пострадал от удара стихии. Мощный шторм обрушил крышу здания, что привело к значительным разрушениям. Из-за инцидента производство было приостановлено на неопределенный срок, что потенциально может задержать выход нового Yaris Cross на местный рынок.

По информации портала CarScoops, сильный дождь и порывистый ветер вызвали разрушение крыши, деформацию несущих балок и разброс обломков по окрестностям. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, показывают, как вода заполняет производственные помещения, оборудование выходит из строя под воздействием стихии, а за пределами завода переворачивается автомобиль.

О пострадавших не сообщалось, однако, по данным компании, десять рабочих получили травмы и были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

В официальном заявлении Toyota подтвердила, что безопасность остается их приоритетом, и заверила, что "внимательно следит за ситуацией, оказывая всю необходимую поддержку сотрудникам и партнерам". Власти ограничили доступ на предприятие для всех необходимых проверок, и его работа остается приостановленной, сроки возобновления не уточняются.

Завод в Порту-Фелисе, открытый в 2016 году, является важным производственным объектом Toyota в Бразилии. Ежегодно там выпускают 100 000 различных деталей, включая двигатели для моделей Corolla и Corolla Cross. Внеплановый простой значительно увеличил финансовые затраты, так как для восстановления производства потребуется модернизация оборудования.

Этот простой также повлиял на планы Toyota по выпуску новых моделей. Yaris Cross, который должен был появиться в продаже в Бразилии в октябре, временно не производится. Это связано с тем, что силовые агрегаты для этой модели изготавливаются исключительно на предприятии в Порту-Фелисе. Хотя сборка автомобиля продолжается на заводе в Сорокабе (Сан-Паулу), отсутствие двигателей препятствует дальнейшему производству Yaris Cross.

