Дроны не смогут заменить сотрудника ДПС при аварии на дороге

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что сегодня при ДТП приходится ждать сотрудника ДПС часами, но заменить его дроном нельзя.

Беспилотники могут сделать фото ДТП, но в спорных моментах они бесполезны, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

МВД России изучает возможность применения беспилотников для документирования дорожно-транспортных происшествий (ДТП) без участия сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС, структурное подразделение Госавтоинспекции). В условиях дефицита кадров такой аппарат может быть отправлен на мелкое ДТП, заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Котов. Ольшанский выступил против таких мер.

«Я за то, чтобы инспектор всегда приезжал, потому что очень много случаев, когда люди сами расходятся, а страховая компания потом пишет, что ДТП было мошенническим. Беспилотник протокол не составляет, он может только сверху сфотографировать. Но и сам водитель может сфотографировать. Это не поможет выявлять объективную истину. Живой человек оформляет бумаги, его в суде можно допросить в качестве свидетеля. Поэтому я противник беспилотников в этом случае», - отметил он.

При этом Ольшанский признал, что ждать сотрудника ДПС иногда приходится часами.

«Иногда приходится ждаться сотрудника ГАИ и час, и два, и три, а что поделать? Если «поцеловались», то уже половина дня ушла. Сотрудники ДПС могут заставить ехать в клинику, придется ждать эвакуатор в некоторых ситуациях. ДТП – это всегда долго», - добавил собеседник НСН.

