ГД отклонила законопроект о маркировке недопустимых для водителей лекарств

Законопроект о маркировке запрещенных лекарств для водителей отклонила Госдума. Об этом сообщают «Известия».

«Госдума на пленарном заседании 24 сентября отклонила законопроект, которым предлагалось записывать в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, предупреждения для водителей о недопустимости управления автомобилями после приема таких препаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в инструкции к лекарственному препарату, содержащему в составе наркотические или психотропные вещества предполагалось отражать дорожный знак «Движение запрещено».

До этого Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий наказание за вождение в состоянии лекарственного опьянения.

По словам адвоката МКА «Советник-Центр» Анастасии Яковлевой, под действие закона могут попасть седативные, снотворные, противоэпилептические препараты, анестетики, а также лекарства, применяемые при болезни Паркинсона.

Она сообщила, что наказание будет применяться при наличии клинических признаков опьянения и выявлении в крови водителя запрещенных веществ. Сейчас за вождение в состоянии опьянения предусмотрены штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Яковлева отметила, что ответственность будет наступать только при одновременном наличии в организме вещества из утвержденного перечня и признаков опьянения, что потребует изменения действующей процедуры медицинского освидетельствования.

