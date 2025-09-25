В Минэнерго заявили, что ведется работа по стабилизации цен на топливо
Ведется работа по стабилизации цен на топливо, заявили в Минэнерго. В ведомстве также сообщили о сформированном запасе нефтепродуктов для оперативного реагирования.
Отмечается, что дополнительные объемы автомобильного бензина образуются в связи с действием временного запрета на его экспорт. Они направляются на внутренний рынок.
"Вопрос обеспечения топливом держится на контроле совместно с региональными властями. Предпринимаются все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения страны всеми видами и марками топлива", - подчеркнули в министерстве.
Между тем обсуждается продление запрета на экспорт бензина для производителей на октябрь, а также возможность введения запрета на экспорт дизтоплива.