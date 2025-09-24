Выручка авторынка РФ за 8 месяцев составила 2,4 трлн рублей: иномарки в лидерах

Рынок новых машин за период с января по август 2025 года достиг оборота в 2 376,8 млн рублей, при этом медианная цена сделки составила 3,122 млн рублей, информирует Telegram-канал "Автомаркетолог".

Иномарки занимают 84% рынка со средневзвешенной стоимостью в 3,922 млн рублей, в то время как отечественные автомобили составляют 16% с ценой 1,513 млн рублей. Лидером по выручке стал Китай с долей 61,7%. Следом идут Россия (16,1%), Европа (14,1%), Япония (5,9%), Корея (1,7%) и США (0,5%).

Спрос на кроссоверы остается доминирующим: они составляют около 81% от общего объема продаж. В динамике цен за летний период отмечается разнонаправленное движение: средневзвешенная стоимость иностранных автомобилей в августе снизилась до 3,846 млн рублей, что на 7% меньше, чем в июле (3,936 млн рублей), но при этом выше, чем в августе предыдущего года.

Цены на отечественные автомобили постепенно растут: в августе они составили 1,586 млн рублей, в июле - 1,564 млн рублей, а в предыдущем году - 1,432 млн рублей. С начала 2025 года стоимость иномарок незначительно снизилась: с январских 4,011 млн рублей до 3,846 млн рублей (минус 4%), тогда как цены на отечественные машины увеличились с 1,493 млн рублей до 1,586 млн рублей (+6%).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что выдача кредитов на авто с пробегом рухнула на 58%.