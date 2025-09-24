В Кабардино-Балкарии остановили грузовик с "передвижной парикмахерской" в кузове

В Кабардино-Балкарии задержали водителя автомобиля "Газель", который превратили в передвижную парикмахерскую. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как во время движения "Газели" по городу, девушка делает стрижку мужчине прямо в кузове, таким образом рекламируя барбершоп.

Сотрудники полиции вызвали создателей рекламного ролика в отделение. Там им разъяснили, что подобные действия на проезжей части являются недопустимыми и представляют опасность для окружающих. Полицейские предложили рассмотреть другие, более безопасные методы создания рекламного контента для продвижения бизнеса.