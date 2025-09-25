В Приморье запрещают продажу топлива подросткам младше 16 лет

Депутаты Заксобрания Приморья в первом чтении поддержали законопроект, который запрещает продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ) лицам младше 16 лет. Инициатива направлена на снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних водителей мопедов, питбайков и скутеров.

© runews24.ru

Законопроект был разработан после поступления обращения от главы регионального УМВД, в нем содержалась тревожная статистика роста аварий с участием подростков.

Глава комитета по соцполитике Заксобрания Игорь Чемерис отметил, что в Приморье формируется опасная молодежная субкультура групповых гонок на мотоциклах и мопедах, угрожая жизни и здоровью самих подростков и окружающих. По его словам, запрет на продажу бензина детям отражает ответственность власти за безопасность на дорогах.

Согласно проекту, работники АЗС будут обязаны требовать у покупателей документы, которые подтверждают возраст. При их отсутствии продавец должен отказать в продаже топлива. При этом закон предусматривает возможность доработки с учетом регистрации покупок через онлайн-сервисы. Планируется, что новые ограничения вступят в силу 1 марта 2026 года.

За 2024-й в Приморском крае произошло 541 ДТП с участием мототранспорта, что на 51% больше, чем годом ранее. Из 364 травмированных в этих авариях 117 были детьми. По мнению законодателей, принятые меры смогут снизить количество таких аварий, но необходимо уточнить ответственность за нарушение правил.

Законопроект поддержали губернатор Приморья Олег Кожемяко и министерство экономического развития края. Депутаты намерены тщательно продумать детали внедрения, чтобы избежать формального исполнения закона без реального эффекта.

Ранее в Приморье снизили стаж многодетным матерям для получения звания «Ветеран труда».