Названы четыре страны, откуда перестанут ввозить иномарки в РФ

Повышение тарифов утильсбора для автомобилей с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил для личных нужд, которое ожидается 1 ноября, особенно сильно затронет импорт машин из соседних стран. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" заявил, руководитель автомобильной платформы Pango Cars Антон Ганжа.

© ТАСС

По его словам, больше всего пострадают поставки из Беларуси, Кореи, Грузии и Киргизии, где доля машин мощностью свыше 160 л.с. превышает 80%. Импорт из ОАЭ и Китая сохранится частично благодаря более доступным малолитражкам, а японский "правый руль" практически не почувствует изменений, так как мощные автомобили составляют там лишь 10%, отметил Ганжа.

Специалист полагает, что среди брендов наиболее ощутимый удар придется на премиум-сегмент (например, BMW, Mercedes-Benz) и на Geely Monjaro, ключевую модель альтернативного импорта, что будет "на руку" официальным дилерам. Менее уязвимыми останутся праворульные модели Toyota, Nissan и другие марки с широким выбором автомобилей до 160 л.с., добавил он.

"Для покупателей это означает рост цен на премиум-автомобили и мощные кроссоверы, в то время как массовый сегмент останется доступным. До 1 ноября можно ожидать всплеск сделок, поскольку люди будут пытаться успеть завезти машины по старым ставкам", - подытожил Ганжа.

